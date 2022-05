3. Liga : Braunschweig zweiter Aufsteiger, Lautern in der Relegation

Eintracht Braunschweig kehrt in die 2. Bundesliga zurück. Der Aufstieg gelingt aber nicht aus eigener Kraft am Samstag in Meppen, sondern erst einen Tag später durch einen weiteren Patzer des großen Rivalen 1. FC Kaiserslautern.

Mit einem Tag Verspätung ist der Zweitl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.