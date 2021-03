2. Liga : Braunschweig nur Remis gegen Darmstadt 98

Eintracht Braunschweig hat den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 2.

Braunschweig | Fußball-Bundesliga verpasst. Die Niedersachsen kamen am Samstag gegen den SV Darmstadt 98 nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und bleiben mit 26 Punkten vorerst auf Platz 15. Darmstadt verbesserte sich mit 32 Zählern auf Rang elf. Victor Palsson (13. Minute) brachte die Gäste in Führung. Nick Proschwitz glich in der 17. Minute per Foulelfmeter aus, ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.