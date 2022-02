Fußball-Star : Brasilianer Neymar möchte gerne in den USA spielen

Der brasilianische Superstar Neymar kann sich vorstellen, seine Karriere eher in den USA zu beenden als in Brasilien.

„Ich weiß nicht, ob ich noch einmal in Brasilien spiele. Ich habe große Lust, in den USA zu spielen, wenigstens für eine Saison“, sagte er in dem Podcast „Fenômenos“ mit dem früheren brasilianischen Weltstar Ronaldo. Die Meisterschaft dort sei kurz, sodass er drei Monate Ferien hätte, sagte Neymar scherzend zur Begründung: „Da würde ich noch viele Jahr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.