Hertha BSC : Bobic hält an Trainer Korkut fest: „Erreicht die Mannschaft“

Hertha-Trainer Tayfun Korkut kann auch nach der nächsten klaren Niederlage auf das Vertrauen von Geschäftsführer Fredi Bobic bauen.

„Wenn die Punkte fehlen, wird das am Trainer fest gemacht. Ich bin ja eng an der Mannschaft dran. Wichtig ist, dass der Trainer die Mannschaft erreicht. Das tut er mit einem klaren Plan“, sagte Bobic in der Sendung „Doppelpass“ von Sport1. Korkut versuche, „aus dem, was er hat, das Optimum herauszuholen“, sagte Bobic. Erst nach dem Saisonende werde man...

