Eintracht-Leistungsträger : „Bilderbuchprofi“: Hasebe verlängert in Frankfurt

Makoto Hasebe denkt auch mit 37 Jahren nicht an die Fußball-Rente und hat seinen auslaufenden Vertrag beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt um eine weitere Saison bis zum Sommer 2022 verlängert.

Frankfurt am Main | „Makoto Hasebe ist ein Bilderbuchprofi. Er arbeitet mit einem großartigen Fleiß an seinem Körper und ordnet alles dem Profifußball unter. Dass er in seinem Alter noch immer ein Leistungsträger ist, der nicht aus der Mannschaft wegzudenken ist, ist vor allem seiner hochprofessionellen Einstellung geschuldet“, sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic....

