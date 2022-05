Champions League : Bierhoff rühmt Klopp und erwartet „wunderschönes“ Finale

DFB-Direktor Oliver Bierhoff erwartet ein „wunderschönes“ Champions-League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid.

„Normalerweise ist Liverpool für mich favorisiert“, sagte der 54-Jährige im Nationalmannschaft-Trainingscamp in Marbella. Das liegt für ihn auch am Trainer: „Es ist schon immer wieder beeindruckend, wie Jürgen Klopp es schafft, seine Mannschaft anzufeuern und mit höchstem Tempo den Gegner unter Druck zu setzen.“ Bierhoff sieht am Samstag (21.00 Uhr) in...

