Bundesliga : Bielefelds Sportchef: Keine Folgeschäden bei verletztem Klos

Arminia Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi rechnet mit einer vollständigen körperlichen Genesung von Stürmer Fabian Klos.

„Zunächst einmal ist es wichtig, dass die Genesung weiter voranschreiten kann. Wichtig ist auch, was die Ärzte gesagt haben, nämlich dass keine Folgeschäden bleiben, was die Heilung des Körpers betrifft“, sagte der 43-Jährige. „Alles andere ist schwer zu prognostizieren.“ Bielefelds Rekordtorschütze Klos hatte sich beim 1:1 seiner Mannschaft am 2. Apri...

