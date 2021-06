Transfermarkt : Berichte: Schalkes Serdar vor Wechsel zu Hertha BSC

Mittelfeldspieler Suat Serdar (24) steht laut Medienberichten vor einem Wechsel vom Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 zu Hertha BSC.

Berlin | Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, hat Berlins neuer Manager Fredi Bobic Interesse an einer Verpflichtung und will den viermaligen deutschen Fußball-Nationalspieler angeblich für rund sieben Millionen Euro in die Hauptstadt holen. Der „Kicker“ meldete, dass Serdar anderen Interessenten aus Deutschland und dem Ausland bereits abgesagt habe, weil er zu ...

