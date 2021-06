Ägyptische Nationalmannschaft : Bericht: Liverpool-Stürmer Salah nicht bei Olympia dabei

Ägyptens Superstar Mohamed Salah wird nach einem Bericht von „The Athletic“ wohl die Olympischen Spiele in Tokio verpassen.

Berlin | Ägyptens Superstar Mohamed Salah wird nach einem Bericht von „The Athletic“ wohl die Olympischen Spiele in Tokio verpassen. Demnach werde Salahs Club FC Liverpool dem Stürmer keine Freigabe für eine Teilnahme am olympischen Fußball-Turnier erteilen, hieß es in dem Bericht. „Wir haben Liverpool kontaktiert, um Salah die Aufnahme in die Olympia-Manns...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.