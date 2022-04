Europa League : Bergamo als Härtetest: Leipzig peilt Halbfinale an

RB Leipzig kann zum zweiten Mal nach 2018 in das Halbfinale der Europa League einziehen. Dazu muss Bergamo in zwei Spielen besiegt werden. Bei den Italienern läuft in dieser Saison nicht alles glatt.

Für RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco ist das Viertelfinale der Europa League gegen Atalanta Bergamo ein besonderes Spiel. Der 36-Jährige wurde im Süden Italiens geboren und ist großer Fan der Serie A. Im vergangenen Jahr hospitierte der Coach bei verschiedenen Clubs in Italien. Die Situation: Leipzig startete mit einem 4:1 bei Borussia Dortmund in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.