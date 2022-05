U21-Nationalmannschaft : Bella Kotchap stellt Zukunftsfrage hinten an

Armel Bella Kotchap vom VfL Bochum will sich nach Spekulationen über seine Zukunft erst einmal auf die Aufgaben mit der U21-Nationalmannschaft konzentrieren. „Ich habe mich bisher mit dem Verein nicht wirklich zusammengesetzt“, sagte der 20 Jahre alte Verteidiger der Bochumer am Dienstag bei einem Video-Pressegespräch der U21. „Ich möchte mich voll auf die U21 konzentrieren, dass wir unser EM-Ticket lösen. Das ist unser einziges Ziel. Am Ende der Saison kann man über Eventualitäten sprechen.“

Der Vertrag von Bella Kotchap läuft bis...

