Verbale Verfehlung : „Befinden uns im Jahr 2021“: Wut über Strafe für Coach Vogel

„Beleidigend und diskriminierend“, „weit mehr als unsportlich“ - mit deutlichen Worten kritisieren Profifußballerinnen eine Strafe für Gladbachs U23-Trainer Heiko Vogel. Die Unterstützung ist groß - und auch auf Verbandsebene geht das brisante Thema weiter.

Mönchengladbach | Den breiten Zuspruch für ihre deutliche Protestnote an den Deutschen Fußball-Bund verfolgte Alexandra Popp am späten Samstagabend vor dem Fernseher. In einem Offenen Brief hatten sich die Spielerinnen der Bundesligen über die Strafe für Gladbachs U23-Trainer Heiko Vogel nach dessen verbalen Fehlverhalten gegen zwei Schiedsrichterassistentinnen mass...

