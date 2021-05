Leverkusen in Dortmund : Bayers Wolf: Terzic hat „jetzt Legenden-Status beim BVB“

Edin Terzic genießt nach dem DFB-Pokalsieg und dem Erreichen der Champions League bei Borussia Dortmund eine ganz besondere Wertschätzung.

Leverkusen | Das bestätigte auch sein Freund Hannes Wolf. „Ich habe ja das Ohr an den Leuten“, sagte der Trainer von Bayer Leverkusen, der in Dortmund aufgewachsen ist und von 2009 bis 2016 in verschiedenen Funktionen für die Borussia arbeitete: „Er hat jetzt Legenden-Status beim BVB.“ Am Samstag treffen Wolf und Terzic am letzten Saisonspieltag der Fußball-...

