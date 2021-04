31. Bundesliga-Spieltag : Bayern verpasst Titelentscheidung - BVB siegt in Wolfsburg

Alles schien angerichtet für die Meisterkrönung der Münchner in Mainz. Doch der FSV überraschte die Bayern. Immerhin traf Lewandowski bei seiner Rückkehr.

Mainz | Der FC Bayern München hat den frühzeitigen Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick verlor am Samstag beim FSV Mainz 05 mit 1:2 (0:2). Damit kann der Tabellenzweite RB Leipzig mit einem Sieg am Sonntag gegen den VfB Stuttgart den Rückstand auf den Titelverteidiger noch einmal auf sieben Punkte verkürzen...

