Champions League : Bayern mit Davies nach Villarreal: Startelf-Comeback möglich

Die Wechselpanne von Freiburg und ihre Folgen rückt der FC Bayern erst mal in den Hintergrund. Für die Auswärtsspezialisten steht beim FC Villarreal die nächste wichtige Prüfung in Europa an.

Julian Nagelsmann bot extra Lucas Hernández als Kronzeugen auf, um den FC Villarreal nicht einfach als Glückslos für den FC Bayern durchgehen zu lassen. Der französische Weltmeister weiß aus vielen Jahren bei Atlético Madrid ganz genau, was die Münchner im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im nur 23 500 Zus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.