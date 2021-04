27. Spieltag : Bayern gewinnt Spitzenspiel bei RB - Rückschlag für Dortmund

Auch ohne Weltfußballer Robert Lewandowski baut der FC Bayern seine Tabellenführung mit einem Sieg bei Verfolger RB Leipzig aus. Für Borussia Dortmund geraten die Champions-League-Plätze außer Reichweite. Ein Trainer feiert einen gelungenen Einstand.

Frankfurt am Main | Der FC Bayern hat auch ohne Weltfußballer Robert Lewandowski das Spitzenspiel bei RB Leipzig gewonnen und einen Riesenschritt auf dem Weg zur neunten Meisterschaft in Serie gemacht. Durch einen Treffer von Leon Goretzka (38. Minute) setzten sich die Münchner mit 1:0 (1:0) durch. Damit vergrößerten die Bayern in der Bundesliga ihren Vorsprung auf de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.