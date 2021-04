Champions League : Bayern gegen Paris: „Große Spiele gegen große Mannschaft“

277 Tage nach dem Triumph von Lissabon trifft der FC Bayern Endspielgegner Paris Saint-Germain wieder. Im Viertelfinale wollen die PSG-Superstars um Neymar und Mbappé Revanche für das schmerzhafte 0:1 aus dem August.

München | Der FC Bayern München und Paris Saint-Germain sind heiß auf ein brisantes Wiedersehen in der Champions League. 277 Tage nach dem Münchner Endspielerfolg treffen die zwei Finalisten nun im Viertelfinale schon wieder aufeinander. Nur sechs Tage nach dem Hinspiel am heutigen Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) in München fällt im Rückspiel in Paris die Entscheid...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.