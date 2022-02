Fussball : Baumgart erst verärgert, dann zufrieden: Remis bei Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth setzt ihr Heim-Hoch fort. Sebastian Griesbeck rettet den Franken ein Remis gegen den 1. FC Köln. Steffen Baumgart ist mit dem Ergebnis einverstanden.

Verärgert warf Steffen Baumgart eine Wasserflasche gegen die Trainerbank. Nach einer kurzen Gereiztheit umarmte der Coach des 1. FC Köln aber seinen Fürther Kollegen Stefan Leitl kurz nach dem Schlusspfiff. Mit dem 1:1 (0:0) in einem munteren Bundesligaspiel am Samstag waren am Ende beide Trainer zufrieden. „Ich möchte beiden Mannschaften zum Punkt gra...

