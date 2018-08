DFB-Pokal : Auslosung 2. Runde: SC Weiche Flensburg 08 empfängt Werder Bremen

Die Flensburger Fußballer bekommen es erstmals mit einem Erstligisten zu tun. Spielort könnte Hamburg sein.

von shz.de, dpa

26. August 2018, 18:14 Uhr

Als erster Nord-Club wurde der SC Flensburg-Weiche 08 aus der Lostrommel gezogen: Es kommt zum Nord-Derby. Werder Bremen ist der Gegner des Regionalligisten in der 2. DFB-Pokalrunde. Die Freude im Clubhaus war groß, als nach dem Erstrundensieg über den Zweitligisten VfL Bochum (1:0) der Erstligist als Gegner feststand.

In welchem Stadion das Spiel am 30. oder 31. Oktober ausgetragen wird, muss in den nächsten Tagen geklärt werden. Das Flensburger Stadion ist aufgrund fehlender Flutlichter nicht geeignet für das ausstehende Abendspiel. Ins Gespräch gekommen ist eine mobile Flutlichtanlage. Das Weiche-Stadion kann selbst mit Sondergenehmigung allerdings ganze 3500 Zuschauer aufnehmen. Die Anlage würde mit 100.000 Euro in etwa so viel kosten wie die Miete eines größeren Stadions.

Ins Holsteinstadion nach Kiel können die Flensburger schon mal nicht ausweichen, denn Hausherr Holstein Kiel empfängt in der nächsten Runde des DFB-Pokals seinerseits den SC Freiburg. In der Höhle des größten Werder-Rivalen hingegen wäre Platz: Denn der HSV muss sich dem Los beugen und nach Wiesbaden zum SV Wehen reisen. Nachdem die Hessen in der ersten Runde den FC St. Pauli aus dem Rennen geworfen hatten (3:2 nach Verlängerung) soll nun gegen den HSV der zweite Coup gegen einen Club aus der Hansestadt folgen.

Ebenfalls auswärts antreten muss Rekord-Pokalsieger Bayern München. Gegner des Letzjahresfinalisten ist der SV Rödinghausen in Ostwestfalen.

Das sind die Begegnungen der 2. Runde

Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg

SC Weiche Flensburg (RL Nord) - Werder Bremen

BSG Chemie Leipzig (OL Nordost-Süd) - SC Paderborn

SSV Ulm (RL Südwest) - Fortuna Düsseldorf

Wehen Wiesbaden - Hamburger SV

SV Rödinghausen (RL West) - Bayern München

Holstein Kiel - SC Freiburg

Arminia Bielefeld - MSV Duisburg

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen

RB Leipzig - TSG Hoffeinheim

1. FC Köln - Schalke 04

Hannover 96 - VfL Wolfsburg

Darmstadt 98 - Hertha BSC

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

FC Augsburg - FSV Mainz 05

Borussia Dortmund - Union Berlin