Solidarität mit Italien : Wembley-Bogen erstrahlt in grün-weiß-rot

Am Abend des abgesagten Länderspiels zwischen den Fußball-Nationalmannschaften von England und Italien erstrahlte der berühmte Bogen über dem Londoner Wembleystadion in den Farben grün-weiß-rot.

Avatar_shz von dpa

27. März 2020, 22:21 Uhr

«Wir teilen heute Abend nicht das Spielfeld @azzurri, aber wir stehen zusammen und vereint in dieser schwierigen Zeit», twitterte der englische Fußball-Verband. Über dem Eingang zu der legendären Arena stand am Freitag zudem in italienischer Sprache: «Wir sind getrennt. Aber wir sind zusammen. Forza Italia».

Die Three Lions und die Squadra Azzurra hatten mit der Partie ihre Vorbereitungen auf die mittlerweile in den Sommer 2021 verschobene Fußball-EM beginnen wollen. Italien ist mit mehr als 9000 Todesopfern besonders hart von der Coronavirus-Pandemie betroffen und meldete allein am Freitag fast 1000 neue Opfer.