Ligue 1 : Wegen Coronavirus: Tuchels PSG gegen Straßburg abgesagt

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat jetzt auch direkte Folgen für Ex-Bundesliga-Trainer Thomas Tuchel. Das für diesen Samstagabend angesetzte Spiel des französischen Fußball-Meisters Paris Saint-Germain bei Racing Straßburg wurde auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.

Avatar_shz von dpa

06. März 2020, 23:27 Uhr

«Nach einer Anweisung der Präfektur von Bas-Rhin bezüglich der Verbreitung des Coronavirus wurde das Spiel verlegt», teilte die französische Liga am mit.

Damit fällt für Tuchels PSG die Generalprobe vor dem Rückspiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) in Paris aus. Es ist das erste Spiel in der höchsten französischen Spielklasse, welches wegen der Ausbreitung von Sars-CoV-2 verschoben werden muss. Das Hinspiel hatten die Dortmunder durch einen Doppelpack von Erling Haaland mit 2:1 gewonnen.