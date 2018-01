Premier League : Tabellenführer Manchester City schlägt Watford

vergrößern 1 von 1 Foto: Rui Vieira 1 von 1

von dpa

erstellt am 02.Jan.2018 | 22:59 Uhr

Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola kam im ersten Spiel des Jahres zu einem ungefährdeten 3:1 (2:0) gegen den FC Watford und unterstrich die Ambitionen auf die Meisterschaft. ManCity führt die Tabelle mit 15 Punkten Vorsprung auf den Zweiten Manchester United souverän an.

Zwei Tage nach dem torlosen Remis bei Abstiegskandidat Crystal Palace schoss Raheem Sterling die Skyblues schon in der ersten Spielminute in Führung. Watfords Christian Kabasele (13. Minute) unterlief bei strömendem Regen im Etihad Stadion ein Eigentor. In der zweiten Hälfte machte dann Sergio Agüero (63.) mit seinem 13. Saisontor alles klar. Der Treffer von Andre Gray (82.) für die Gäste aus Watford kam zu spät.

Neben dem deutschen Nationalspieler Leroy Sané stand auch der frühere Wolfsburger Kevin de Bruyne, der am Sonntag angeschlagen ausgewechselt wurde, wieder in der Startelf. Hingegen musste Guardiola auf Angreifer Gabriel Jesus verzichten. Wegen einer mutmaßlichen Knieverletzung wird der Brasilianer voraussichtlich länger ausfallen. Eine endgültige Diagnose steht noch aus.

Tottenham Hotspur setzte sich mit 2:0 (1:0) beim Tabellenletzten Swansea City durch. Der Spanier Fernando Llorente (12.) per Kopf und der englische Nationalspieler Dele Alli (89.) trafen für die Spurs, die durch den Sieg in der Tabelle auf Platz fünf vorrückten und damit den FC Arsenal überholten.