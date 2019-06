MLS : Schweinsteiger entscheidet im Herbst über seine Zukunft

Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger will erst nach der Saison in der amerikanischen Major League Soccer über seine weitere Fußball-Karriere entscheiden.

18. Juni 2019, 07:56 Uhr

«Normalerweise mache ich es so, dass ich mich im Herbst entscheide, wie es weitergeht. So wird es auch sein», sagte der langjährige Mittelfeldstar des FC Bayern München, der seit März 2017 für Chicago Fire spielt, im ARD Sportschau Club.

Über eine Rückkehr zu den Münchnern, womöglich in anderer Funktion, macht sich der 34-Jährige derzeit keine Gedanken. «Ich bin aktuell noch Spieler. Ich schätze es wahnsinnig, dass Bayern München solche Worte für mich in die Hand nimmt», betonte Schweinsteiger mit Blick auf die ihm entgegengebrachte Wertschätzung der Bayern-Verantwortlichen. Er wolle dem Fußball auch nach der Karriere erhalten bleiben. «Die Frage ist immer, wann, wie und wo.»

Dass sein früherer Teamkollege Oliver Kahn vor einem Einstieg ins Management der Bayern steht, begrüßt Schweinsteiger. «Der Oliver Kahn ist ein Mensch, der ganz genau weiß, was man braucht auf der höchsten Ebene, was den Unterschied ausmacht. Mit seiner Erfahrung kann er sehr viel bewirken. Ich freue mich, wenn es dazu kommt», betonte der Weltmeister von 2014.

In Sachen Nationalmannschaft würde es Schweinsteiger «gerne sehen, wenn wir diese Tugenden, für die uns andere Länder beneiden, dass wir die mehr noch in unsere Spielkultur und unser Wesen reinbekommen». Bundestrainer Joachim Löw sei bei diesem Prozess aber genau der Richtige. «Der weiß ganz genau, was man braucht. Man sollte ihm vertrauen», betonte Schweinsteiger.