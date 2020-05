Erstes Spiel nach Corona-Pause : Salzburg schnappt sich mit Sieg über Lustenau den ÖFB-Pokal

RB Salzburg hat sich mit einem deutlichen Sieg im ersten Fußball-Pflichtspiel nach der coronabedingten Pause in Österreich den ÖFB-Pokal gesichert.

29. Mai 2020, 23:03 Uhr

Das Team von Trainer Jesse Marsch bezwang den Zweitligisten Austria Lustenau mit 5:0 (2:0). Das Spiel fand im Wörthersee Stadion in Klagenfurt ohne Publikum statt und galt auch als letzter Testlauf vor dem Neustart der Bundesliga am kommenden Dienstag. Für das Pokalfinale und die restlichen Saisonspiele in der Liga wurde ein ähnliches Sicherheitskonzept wie für die deutsche Bundesliga erarbeitet.

Die Tore für die Salzburger erzielten Dominik Szoboszlai (19. Minute), Dominik Stumberger (21., Eigentor), Noah Okafor (53.), Majeed Ashimeru (65.) und Sekou Koita (79.). Die Bullen waren als Titelverteidiger ins Finale gegangen, seit der Saison 2011/2012 haben sie den ÖFB-Pokal nun zum siebten Mal gewonnen.

Salzburg hat damit beste Chancen, sich erneut das Double in Österreich zu sichern. In der Bundesliga steht RB nach dem Punktabzug für den Linzer ASK mit drei Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze. Die Linzer hatten während der Corona-Beschränkungen unerlaubt mehrere Mannschaftstrainings absolviert und wurden dabei heimlich gefilmt. Die beiden Teams treffen bis zum Saisonende noch zwei Mal in direkten Duellen aufeinander.