Torwartlegende : Rückkehr: Cech wird Chelsea-Berater

Petr Cech kehrt zum FC Chelsea zurück. Die Torwartlegende der «Blues» soll den Club aus der englischen Premier League künftig als Technischer Berater unterstützen. Das gab der FC Chelsea bekannt.

von dpa

21. Juni 2019, 10:40 Uhr

«Ich fühle mich privilegiert, dass ich die Möglichkeit bekomme, wieder für Chelsea zu arbeiten», sagte Cech. Der 37 Jahre alte Tscheche hatte seine Karriere nach der vergangenen Saison beendet.

Cech war im Sommer 2004 von Stade Rennes in Frankreich an die Stamford Bridge gewechselt und spielte elf Jahre für Chelsea. Er gewann 2012 mit dem Verein die Champions League im Finale in München gegen den FC Bayern. Nach 494 Spielen für Chelsea war er im Sommer 2015 zum Stadtrivalen FC Arsenal gewechselt, mit dem er zum Abschied das Finale der Europa League erreichte, in dem die Gunners gegen den FC Chelsea mit 1:4 verloren. Bekannt wurde der ehemalige tschechische Nationalkeeper auch durch den Kopfschutz, mit dem er seit einer schweren Verletzung im Oktober 2006 immer spielte.