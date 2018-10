Südamerika : River Plate im Finale des Libertadores Cups

Der argentinische Fußball-Traditionsclub River Plate ist als erstes Team in die Endspiele um den Libertadores Cup - dem südamerikanischen Gegenstück zur europäischen Champions League - eingezogen.

von dpa

31. Oktober 2018, 08:29 Uhr

Das Team aus Buenos Aires siegte im Halbfinal-Rückspiel mit 2:1 (0:1) bei Cup-Verteidiger Gremio Porto Alegre. Damit drehte River Plate aufgrund der Auswärtstorregel die 0:1-Heimniederlage aus dem Hinspiel noch um.

Die Gastgeber aus Brasilien steuerten nach dem Führungstor von Leonardo in der 36. Minute lange auf Finalkurs, ehe die Partie in der Schlussphase kippte. Rafael Borré erzielte per Kopf zunächst den Ausgleich (82.). Pity Martínez sorgte nach einem Videobeweis mit einem verwandelten Handelfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit für den umjubelten Siegtreffer und den ersten Final-Einzug von River Plate seit 2015.

In den Endspielen am 7. und 28. November könnte River Plate auf den großen Stadtrivalen Boca Juniors treffen, der in der Nacht zum Donnerstag das Rückspiel gegen Palmeiras Sao Paulo bestreitet. Das Hinspiel gegen die von Ex-Nationaltrainer Luiz Felipe Scolari betreuten Brasilianer hatten die Boca Juniors mit 2:0 gewonnen. Bei einem Weiterkommen würden sich erstmals zwei argentinische Clubs in den Finalspielen gegenüberstehen.