Süper Lig : Remis im Stadtderby zwischen Besiktas und Fenerbahce

Mit Loris Karius im Tor hat sich Besiktas Istanbul im Stadtderby von Fenerbahce 1:1 (1:0) getrennt und damit den möglichen Sprung auf den zweiten Tabellenplatz der türkischen Süper Lig verpasst.

von dpa

24. September 2018, 22:19 Uhr

Der frühere Hoffenheimer Ryan Babel brachte Besiktas am Montagabend in der 40. Minute in Führung, nach der Pause bewahrte der Ghanaer Andre Ayew (71.) Vizemeister Fenerbahce aber noch vor der vierten Saisonniederlage.

Zum Abschluss des 6. Spieltages der Süper Lig rückte Besiktas mit nunmehr elf Punkten auf den vierten Platz vor; Fenerbahnce bleibt mit sieben Zählern Tabellen-13. Karius war im Sommer vom FC Liverpool an den Bosporus zu Besiktas gewechselt.