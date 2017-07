Umworbener Defensivspieler : Real Madrid kauft Hernández vom Stadtrivalen Atlético ein

vergrößern 1 von 1 Foto: Adrian Ruiz De Hierro 1 von 1

«Er war eine der Sensationen der vergangenen Spielzeit», hieß es in einer Mitteilung auf der Webseite von «Los Blancos». Atlético erklärte, man habe bis zuletzt darum gekämpft, Hernández - der einen Vertrag bis 2021 hatte - im Team zu halten. Jedoch sei er heiß begehrt gewesen, auch einige europäische Clubs hätten sich um ihn bemüht.

Der aus Marseille stammende Defensivspieler war in der vergangenen Saison an Deportivo Alavés ausgeliehen worden und hat bisher noch kein Pflichtspiel für Atlético absolviert. Für ihn geht offenbar ein Traum in Erfüllung: «Er hat mehrmals betont, wie sehr er sich wünschte, für Real Madrid zu spielen», so Atlético.

Mitteilung Atlético Madrid

Mitteilung Real

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 18:50 Uhr