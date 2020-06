Primera Division : Real Madrid gewinnt gegen Valencia

Real Madrid bleibt dem FC Barcelona im Kampf um die spanische Meisterschaft auf den Fersen. Der Rekord-Champion gewann sein Heimspiel gegen den FC Valencia verdient mit 3:0 (0:0) und hat weiterhin zwei Punkte Rückstand auf die Katalanen.

Avatar_shz von dpa

19. Juni 2020, 00:17 Uhr

Karim Benzema (61. Minute/86.) und der Sekunden zuvor eingewechselte Marco Asensio (74.) trafen für das Team um Fußball-Nationalspieler Toni Kroos. Für Asensio war es das Comeback nach seinem Kreuzband- und Außenmeniskusriss im Sommer 2019. Valencia blieb im Wettkampf um die Europa-League-Plätze dagegen ohne Zähler und hat nun vier Punkte Rückstand auf den sechsten Rang der Primera División.

Wie schon das erste Real-Heimspiel nach der Corona-Pause fand auch diese Partie im kleinen Stadion Alfredo di Stefano auf dem Trainingsgelände vor leeren Rängen statt. In der ersten Halbzeit hatten die Königlichen Glück, als ein Tor von Rodrigo Moreno per Videobeweis wegen einer minimalen Abseitsstellung von Mitspieler Maxi Gomez aberkannt wurde (21.). Schon Minuten zuvor hatte Moreno den Pfosten getroffen (14.). In der 89. Minute sah Valencias Kang-In Lee nach einem Foul an Sergio Ramos die Rote Karte.