Erfolgreiche B-Elf : Real bereit für Bayern-Kracher - Barcelona ist Meister

Den Meistertitel in La Liga hat Real Madrid längst abgeschrieben. Dennoch gelang auch mit einer B-Elf ein erneuter Pflichtsieg - nur drei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen die Bayern.

29. April 2018, 23:01 Uhr

Real Madrid machte es wie der FC Bayern. Anstatt in einem ziemlich unwichtigen Ligaspiel Kräfte zu verschwenden, schonte Trainer Zinédine Zidane die Superstars um Cristiano Ronaldo und Sergio Ramos für das Champions-League-Rückspiel gegen die Münchner.

Drei Tage vor dem zweiten Halbfinal-Duell am Dienstag gewann das in der Meisterschaft längst abgehängte Real mit einer B-Elf gegen den Tabellen-16. CD Leganés 2:1 (2:0). «Madrid hat zwar gegen Leganés gespielt, aber der Kopf war bei Bayern München», kommentierte die Sportzeitung «Marca».

«Ich bin sehr zufrieden mit der Einstellung der Spieler heute, es gab zehn Wechsel, alles Jungs, die sonst nicht viel auf dem Platz standen», sagte Zidane. Gleichzeitig machte er keinen Hehl daraus, wie groß die Enttäuschung über das diesjährige Abschneiden des Rekordmeisters in der Primera División ist. Real liegt trotz des Sieges, bei dem der deutsche Weltmeister Toni Kroos in der 62. Minute eingewechselt wurde, weiter auf dem dritten Tabellenplatz hinter dem FC Barcelona und dem Stadtrivalen Atlético Madrid. Der Gewinn des Meistertitels ist nur noch theoretisch möglich.

«Wir haben am Anfang der Saison zu viele Punkte verschenkt, aber wir haben uns verbessert», sagte Zidane. Das müsse aber nun abgehakt und alle Konzentration auf das Rückspiel gegen den deutschen Meister aus München gerichtet werden, «die wichtigste Partie der Saison», wie Zidane betonte. Um den Bayern den nötigen Respekt einzuflößen, setze Madrid im Bernabéu-Stadion auf eine «infernalische Atmosphäre» und die massive Unterstützung der Fans, schrieb «Marca».

Daneben bedürfe es aber auch einer Mega-Leistung des Teams, um die Bayern in der Vorschlussrunde aus der Königsklasse zu drängen, sagte Zidane: «Sie kommen her und haben nichts zu verlieren.» Reals 2:1-Erfolg aus dem Hinspiel sei kein verlässliches Polster, alles sei noch möglich, betonte der Franzose: «Wir müssen besser spielen als bei allen bisherigen Partien in diesem Jahr, wenn wir uns qualifizieren wollen.» Mittelfeldstar Casemiro fügte hinzu, alles andere, als zum dritten Mal in Folge das Endspiel der Champions League zu erreichen, sei für Real Madrid keine Alternative.

Der FC Bayern verfuhr beim souveränen Bundesligasieg am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (4:1) ähnlich wie Real und schonte eine Vielzahl seiner Leistungsträger. Stattdessen setzte Trainer Jupp Heynckes neben Spielern aus der zweiten Reihe vor allem auf den Nachwuchs.