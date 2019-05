Superstar soll bleiben : PSG versichert «nächste Saison» mit Jungstar Mbappé

Nach Spekulationen über einen Wechsel hat Paris Saint-Germain versichert, dass Jungstar Kylian Mbappé dem Fußballclub erhalten bleiben wird.

von dpa

20. Mai 2019, 21:15 Uhr

«PSG und Kylian Mbappé sind seit zwei Jahren sehr eng miteinander verbunden, und die gemeinsame Geschichte wird sich in der nächsten Saison fortsetzen», schrieb PSG am Montagabend auf Twitter. Jeder wichtige Spieler müsse seinen Beitrag leisten und immer für das Team arbeiten.

Mbappé hatte nach seiner Wahl zum besten Spieler der Saison in der Ligue 1 am Sonntagabend Spekulationen über einen Wechsel angeheizt. Er befinde sich an einem «Wendepunkt» seiner Karriere, sagte der 20-Jährige. Diese könne «vielleicht bei PSG, vielleicht woanders» weitergehen. «Wenn das bei PSG ist, umso besser, wenn es woanders ist, wäre es eine neue Herausforderung», führte Mbappé laut französischen Medienberichten später weiter aus.

Mbappé war 2017 vom AS Monaco zu PSG gewechselt, insgesamt hatte der Hauptstadt-Club 180 Millionen Euro für den Torjäger überwiesen. Sein Vertrag bei der Auswahl von Trainer Thomas Tuchel läuft noch bis Ende Juni 2022.