Confed Cup : Portugals Guerreiro fehlt im Abschlusstraining

Nach seiner Knöchelprellung stand der 23-Jährige zu Beginn der Einheit in Kasan nicht auf dem Platz, ein Einsatz in der Partie am Mittwoch (20.00 Uhr) ist damit sehr unwahrscheinlich. Trainer Fernando Santos hatte nach der Verletzung im zweiten Gruppenspiel gegen Russland (1:0) gesagt, dass der Linksverteidiger möglicherweise beim WM-Testlauf in Russland nochmals spielen könne.

Ob Bernardo Silva gegen Chile auflaufen kann, ist auch noch fraglich. Der Mittelfeldspieler trainierte am Dienstag nur individuell. Er hatte sich bei seinem Tor zum 2:0 gegen Neuseeland (4:0) ebenfalls am Knöchel verletzt.

erstellt am 27.Jun.2017 | 11:22 Uhr