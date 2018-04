Japan-Legionär : Podolski kassiert mit Kobe Heimniederlage gegen Urawa

Ex-Nationalspieler Lukas Podolski kommt mit seinem Verein Vissel Kobe in der japanischen Fußball-Meisterschaft nicht in Schwung.

von dpa

11. April 2018, 15:07 Uhr

Am 7. Spieltag kassierte das Team um den Kölner in der J-League eine unglückliche 2:3 (0:1)-Heimniederlage gege die Urawa Red Diamonds und steckt weiter im Tabellen-Mittelfeld fest. Nach dem Rückstand durch Yuki Muto (24.) drehten der Brasilianer Wellington (51.) und Daiju Sasaki (63.) die Partie zunächst. Doch Takuya Iwanami (72.) und ein Eigentor in der Nachspielzeit durch Woo-Young Jung (90.+3) besiegelten Vissels Heimspleite. Mit je acht Punkten liegen Kobe und die Urawa Red Diamonds auf den Plätzen neun und zehn. Spitzenreiter ist Sanfrecce Hiroshima mit 19 Punkten.