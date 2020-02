Türkische Süper Lig : Podolski feiert mit Antalyaspor wichtigen Sieg

Der langjährige Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski hat sich mit seinem neuen Club Antalyaspor etwas Luft im Abstiegskampf der türkischen Süper Lig verschafft.

Avatar_shz von dpa

17. Februar 2020, 20:35 Uhr

Der Weltmeister von 2014 schlug mit seinem Team den ebenfalls abstiegsgefährdeten Kasımpaşa SK mit 3:1 (0:0). Podolski kam am Montagabend in der 72. Minute beim Stand von 3:0 in die Partie. Für den Ex-Kölner war es der zweite Liga-Einsatz für Antalya. Er war Ende Januar vom japanischen Club Vissel Kobe in die Türkei gewechselt.

Als Tabellen-14. hat Antalyaspor nun sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Kasımpaşa SK. Bis zum ersten Abstiegsplatz sind es aber lediglich zwei Punkte.