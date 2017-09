Aus für Koller : Österreich sucht neuen Fußball-Teamchef - Sammer Kandidat?

vergrößern 1 von 1 Foto: Lisi Niesner 1 von 1

von dpa

erstellt am 17.Sep.2017 | 14:56 Uhr

Matthias Sammer, Andreas Herzog oder Werner Gregoritsch - nach dem Ende der Ära Marcel Koller hat in Österreich die Suche nach einem neuen Teamchef für die Fußball-Nationalmannschaft begonnen.

Dabei wird über den ehemalige Bayern-Sportchef und Dortmund-Trainer Sammer in der Alpenrepublik genauso spekuliert wie über den ehemaligen Werder- und Bayern-Star Herzog oder den Vater von Augsburg-Ass Michael Gregoritsch.

Herzog bekundete bereits sein grundlegendes Interesse an dem Job. «Interessant wäre es sicher, alles andere wird die Zukunft zeigen», sagte er im TV-Sender Sky. Zu Sammer sagte Österreichs Rekordnationalspieler mit einem Augenzwinkern: «Da müssten sie erst einmal ein paar Lotto-Sechser machen, dass sie den Matthias bezahlen können.»

Nachdem Leo Windtner, Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB), das baldige Aus für Koller verkündet hatte, machte er umgehende klar, dass bei der Trainersuche ein Sparkurs gefahren wird. «Gagen, wie sie international momentan üblich sind, können wir uns nur schwerlich leisten.»

Der Nachfolger müsse «zu Österreich passen, sprich zum Nationalteam, er muss unsere Philosophie mittragen, und er muss auch bei der Bevölkerung gut ankommen so wie Marcel Koller», betonte Windtner. Der ÖFB-Boss blockte jedoch alle Spekulationen ab: «Wir haben im Präsidium noch überhaupt nicht über Namen gesprochen.»

Koller habe gut gearbeitet, befand Windtner. «Es ist aber die nüchterne und realistische Statistik der Ergebnisse der letzten 18 Spiele, wo wir letztlich nur vier gewonnen haben», sagte der ÖFB-Chef. «Und wie in einem Wirtschaftsbetrieb, wo zu guter Letzt am Jahresende das Ergebnis zählt, ist es auch natürlich im Sport so, dass die Resultate ausschlaggebend sind und entscheiden über den Erfolg oder Misserfolg.»

Wenig überraschend war das Aus für den Teamchef aus der Schweiz nach der verpassten Qualifikation für die anstehende Fußball-WM in Russland gekommen. Der Verband wird den Ende des Jahres auslaufenden Vertrag mit dem Schweizer fristgemäß beenden. Koller sitzt noch in den abschließenden Qualifikationsspielen im Oktober gegen Serbien und die Republik Moldau auf der Bank der Österreicher, möglicherweise auch noch in einem weiteren Freundschaftsspiel am 1. November.

Der 56 Jahre alte Koller hatte seine Teamchef-Tätigkeit im Herbst 2011 begonnen. 2015 war Österreich mit dem Schweizer erstmals aus eigener Kraft die Qualifikation für eine Europameisterschaft gelungen. Im Juni 2016 war die ÖFB-Auswahl beim Turnier in Frankreich dabei, scheiterte jedoch nach zwei Niederlagen und einem Remis in der Gruppenphase.

