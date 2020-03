Coronavirus-Pandemie : Odyssee für Österreicher Arnautovic: In Dubai in Quarantäne

Österreichs Fußball-Star Marko Arnautovic befindet sich im Zuge der Coronavirus-Pandemie unter kuriosen Umständen in Dubai in Quarantäne.

29. März 2020, 20:27 Uhr

Wie der 85-malige Nationalspieler am Sonntag im österreichischen Fernsehen ORF berichtete, wurde er nach einem Deutschland-Aufenthalt von seinem Club Shanghai SIPG aufgefordert, sich wieder in die Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu begeben und sich dort zu isolieren.

Die Profis des Shanghai-Vereins hatten nach einem Trainingslager in Dubai die Erlaubnis erhalten, zu ihren Familien zu reisen. Arnautovic flog daraufhin nach Deutschland, wo sich seine Frau und die beidenTöchter aufhalten. «Dann habe ich nach drei, vier Tagen dieAnweisung bekommen, nach Dubai zurückzukommen, weil Deutschland für China ein Risikoland ist», erklärte der 30-Jährige. Während seineTeamgefährten Dubai längst verlassen haben, geht Arnautovicdavon aus, dass er noch bis zu zehn Tage in den Emiraten bleiben muss, ehe die Rückkehr nach China erfolgen kann.

«Hier ist es ungefähr dasselbe wie überall. Man darf sich zwar draußen bewegen, tut es aber nicht. Von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr ist alles dicht, keiner darf auf die Straße gehen. Solltest du es trotzdem machen, gibt es eine heftige Strafe», berichtete der frühere Profi von Werder Bremen.

Der Spielbetrieb in China könnte Mitte oder Ende Mai wieder aufgenommen werden. «Dort ist in Anführungszeichen fast alles vorbei und gut, aber sie sind noch sehr vorsichtig», sagte Österreichs «Fußballer des Jahres» 2018.