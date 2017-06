Confed Cup, 2. Spieltag : Neuseelands Trainer Hudson: Ohne Angst gegen Mexiko

vergrößern 1 von 1 Foto: Ivan Sekretarev 1 von 1

Neuseelands Trainer Anthony Hudson setzt auf eine Trotzreaktion seiner Spieler, Mexiko auf das Stimmungshoch nach dem gelungenen Auftakt.

In ihrem zweiten Spiel beim Confederations Cup in Russland ist für beide Teams ein Sieg für die Chance aufs Weiterkommen Pflicht. «Wir wollen keine Angst haben oder negativ in das Spiel gehen», sagte All-Whites-Coach Hudson vor der Partie am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) in Sotschi. «Wir haben gegen Russland nicht das gezeigt, was wir können, jetzt müssen wir entschlossen auftreten.»

Der Fußball-Ozeanienmeister hatte zum Auftakt der Mini-WM mit 0:2 gegen Gastgeber Russland verloren, Gold-Cup-Sieger Mexiko hingegen beim 2:2 gegen Europameister Portugal eine ansehnliche Leistung gezeigt. «Es gibt zwei wichtige Punkte: Das Selbstvertrauen der Jungs und der Kampfgeist wachsen immer weiter, deshalb glaube ich, dass es ein sehr gutes Spiel gegen Neuseeland wird», sagte Juan Carlos Osorio, Trainer der El Tri.

Da das Spiel nur 75 Stunden nach Beginn des Auftaktmatches angepfiffen wird, denkt der Coach über eine größere Rotation nach. «Es gibt sehr gute Optionen, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen», kündigte Osorio an. Damit darf auch der 38 Jahre alte Rafael Marquez zumindest auf einen Einsatz hoffen - der Innenverteidiger ist als einziger Spieler aus dem Siegerteam von 1999 noch dabei.

Die Neuseeländer hatten einen Tag mehr zur Regeneration, der Gegner kommt durchaus gelegen. Im Herbst 2016 schlug man sich gegen die Mexikaner laut Hudson beim 1:2 im Test achtbar. An die dort gezeigten Tugenden wolle man anknüpfen. «Da haben wir ihnen Probleme bereitet», sagte Hudson. Es ist die vierte Teilnahme Neuseelands an einer Mini-WM. In zehn Spielen gelang bislang kein Sieg. Bei einer erneuten Niederlage könnte das Turnier-Aus bereits besiegelt sein.

von dpa

erstellt am 20.Jun.2017 | 12:30 Uhr