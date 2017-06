Confed-Cup-Generalprobe : Neuseeland verliert Testspiel in Weißrussland

vergrößern 1 von 1 Foto: Jeon Heon-Kyun 1 von 1

Denis Poljakow erzielte in Minsk kurz nach der Pause (47. Minute) den einzigen Treffer der Partie. Beim Confed Cup trifft Neuseeland am Samstag in St. Petersburg auf Russland. Weitere Gruppengegner des großen Turnier-Außenseiters sind Mexiko und Europameister Portugal.

Spielplan des Confed-Cups

Team-Infos Neuseeland

Homepage des neuseeländischen Verbandes

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 20:19 Uhr