Auszeichnung : Neapel würdigt Maradona mit Ehrenbürgerschaft

«Man sagt, man kann den Himmel nicht mit den Händen greifen. Ich habe ihn in Neapel berührt», schrieb der 56-Jährige auf Facebook. Maradona hat von 1984 bis 1991 beim SSC Neapel gespielt und dem Club erstmals zum Meistertitel verholfen. Er wird in der Stadt immer noch als Held verehrt. Er habe sich vom ersten Tag an als Neapolitaner gefühlt, sagte Maradona. Zu der Zeremonie am Mittwochabend wurden 30 000 Menschen erwartet.

Maradona wehrte sich im Vorfeld gegen Vorwürfe, er habe Geld von Sponsoren für die Würdigung erhalten. «Es war nie von Geld die Rede», sagte Maradona am Dienstag. «Wer diese Polemik in die Welt gesetzt hat, den will ich treffen, um ihn anzuspucken.»

Als Ehrenbürger von Neapel hat Maradona eines gemeinsam mit Schauspielerin Sophia Loren - auch sie hat diese Würdigung erhalten.

05.Jul.2017