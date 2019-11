Neuer Tottenham-Coach : Mourinho schließt Ibrahimovic-Verpflichtung aus

Trainer José Mourinho hat einen Transfer von Fußballstar Zlatan Ibrahimovic zu seinem neuen Club Tottenham Hotspur kategorisch ausgeschlossen.

25. November 2019, 19:08 Uhr

Es bestehe «keine Chance», den 38 Jahre alten Schweden unter Vertrag zu nehmen, denn Tottenham habe in Harry Kane «den besten Stürmer in England». Ibrahimovic sei ein «fantastischer Spieler, ein fantastischer Bursche, aber ich würde sagen - keine Chance», betonte der neue Spurs-Trainer am Montag. «Es macht keinen Sinn, ihn unter Vertrag zu nehmen, wenn wir Harry Kane haben», bekräftigte Mourinho.

Ibrahimovic ist auf dem Markt, seit er die Los Angeles Galaxy verlassen hat. Beide Seiten gaben Mitte November die schon länger erwartete Trennung bekannt. Der Schwede war zuletzt vor allem mit italienischen Clubs in Verbindung gebracht worden: Der SSC Neapel signalisierte Interesse, auch beim FC Bologna soll es den Wunsch geben, den exzentrischen Stürmer zu verpflichten.