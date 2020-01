Serie A : Milan beim Ibrahimovic-Einstand mit Remis

Auch mit Neuzugang Zlatan Ibrahimovic kommt der AC Mailand in der italienischen Serie A nicht in Tritt. Gegen das abstiegsbedrohte Sampdoria Genua kam der 18-malige Meister nicht über ein 0:0 hinaus.

Avatar_shz von dpa

06. Januar 2020, 17:10 Uhr

Der 38 Jahre alte Ibrahimovic, der am 3. Januar in Mailand vorgestellt worden war und einen Vertrag zunächst bis zum Saisonende unterschrieben hatte, wurde in der 55. Minute eingewechselt. Der Schwede fügte sich sofort als zentraler Stürmer in das Angriffsspiel der Gastgeber ein - der Traum-Einstand mit einem Tor gelang ihm aber nicht. Mailand rutschte in der Tabelle auf Platz zwölf ab.

Meister Juventus Turin übernahm durch ein 4:0 (0:0) gegen Cagliari Calcio vor dem Spiel von Rivale Inter Mailand am Abend beim SSC Neapel vorübergehend die Tabellenführung. Superstar Cristiano Ronaldo mit einem Dreierpack (49., 67./Foulelfmeter und 82.) sowie Gonzalo Higuaín (81.) trafen für Turin. Nationalspieler Emre Can wurde in der 83. Minute eingewechselt.