3:1-Heimsieg : Meister FC Chelsea schlägt Aufsteiger Newcastle United

Gegen Aufsteiger Newcastle United setzten sich die Blues verdient mit 3:1 (2:1) durch und festigten mit 32 Punkten Platz drei in der Tabelle. Newcastle rangiert weiter im Mittelfeld.

An der Stamford Bridge in London hatte Dwight Gayle (12. Minute) zunächst die Gäste aus Newcastle in Führung gebracht, bevor Eden Hazard (21.) und Alvaro Morata (33.) die Partie noch in der ersten Halbzeit drehten. In der zweiten Hälfte war es erneut der belgische Nationalspieler Hazard (74.), der per Strafstoß den Endstand besorgte.

