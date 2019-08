Ex-Bundesliga-Trainer : Marcel Koller muss nach Fahrradsturz Pause einlegen

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Marcel Koller hat sich bei einem Fahrradsturz verletzt und droht seinem Club FC Basel längere Zeit zu fehlen. Der frühere Bochumer und Kölner Coach erlitt nach Vereinsangaben eine Schulter-Verletzung sowie Prellungen und Schürfungen im Beckenbereich.

von dpa

17. August 2019, 22:13 Uhr

«Ob eine Operation an der Schulter nötig ist, wird sich in den nächsten Tage zeigen», hieß es in der Mitteilung weiter. Im Pokalspiel gegen Pully Football (4:1) fehlte der 58 Jahre alte Koller am Samstag und wurde von seinen Assistenztrainern Thomas Janeschitz und Carlos Bernegger vertreten.