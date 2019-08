Premier League : ManUnited schwächelt weiter: Nur Remis in Southampton

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United kommt in der neuen Saison nicht in Schwung.

31. August 2019, 15:33 Uhr

Beim FC Southampton kamen die Red Devils am Samstag in der Premier League nur zu einem 1:1 (1:0) und haben nach vier Spieltagen lediglich fünf Punkte auf dem Konto. Der ehemalige Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl hat mit Southampton einen Zähler weniger.

United-Neuzugang Daniel James brachte Man United nach zehn Minuten in Führung. Der frühere Bundesliga-Profi Jannik Vestergaard köpfte für die Gastgeber in der 58. Minute vor 30.499 Zuschauern den verdienten 1:1-Ausgleich. Southampton musste die Partie mit zehn Spielern beenden. Der Ex-Augsburger Kevin Danso sah in der 73. Minute die Gelb-Rote Karte.