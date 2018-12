Premier League : Manchester City baut Heimserie mit Gündogan-Treffer aus

Titelverteidiger Manchester City hat auch das achte Heimspiel dieser Saison in der Premier League gewonnen.

von dpa

01. Dezember 2018, 17:59 Uhr

Der englische Fußball-Meister setzte sich mit 3:1 (1:1) gegen den AFC Bournemouth durch und festigte die Tabellenführung. Das Team von Trainer Pep Guardiola liegt nun fünf Punkte vor Jürgen Klopps FC Liverpool, der erst am Sonntag im Stadtderby auf den FC Everton trifft.

Die Citizens gingen nach einer Viertelstunde durch Bernardo Silva in Führung, nachdem der deutsche Nationalspieler Leroy Sané noch an Gäste-Torwart Asmir Begovic gescheitert war. Kurz vor der Pause jedoch glich Callum Wilson per Kopf für Bournemouth aus, weil sich die Hausherren zuvor einige Nachlässigkeiten erlaubt hatten. Dank der Treffer von Raheem Sterling (57.) und Ilkay Gündogan (79.) hielt die Heimserie von City jedoch.

Den Sprung ins Tabellen-Mittelfeld verpasste Coach David Wagner mit Huddersfield Town. Zwar traf Mathias Jörgensen im Heimspiel gegen Brighton & Hove Albion schon in der ersten Minute zum 1:0 für die Gastgeber. Doch nach einem Platzverweis für Steve Mounie in der 32. Minute drehten Shane Duffy (45.+4) und Florin Andone (69.) die Partie. Huddersfield liegt daher mit zehn Punkten als 17. nur einen Zähler vor den Abstiegsrängen.