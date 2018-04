Erfolgreiche Saison : Man City: Erst Klopp schlagen, dann Meister gegen United?

Manchester City kann ausgerechnet gegen Manchester United am Wochenende zum fünften Mal englischer Meister werden. Der Fokus beim Guardiola-Team liegt allerdings vorerst auf dem Champions-League-Duell mit Klopps FC Liverpool.

01. April 2018, 17:22 Uhr

Pep Guardiola nannte es «speziell», Abwehrspieler Aymeric Laporte sprach von einer «einmaligen Gelegenheit»: Manchester City kann am Samstag mit einem Erfolg im Manchester-Derby gegen United vorzeitig englischer Fußballmeister werden.

«Für unsere Anhänger würde es die Welt bedeuten», erklärte City-Kapitän Vincent Kompany nach dem problemlosen 3:1-Erfolg am Samstag beim FC Everton. «Ich habe lange genug in Manchester gelebt und weiß, wie toll das für einen Fan wäre und wie wichtig es für die andere Seite ist, dass das nicht passieren wird.»

Sechs Spiele vor dem Saison-Ende die fünfte Meisterschaft perfekt zu machen, wäre dazu auch eine kleine Demütigung an den Stadtrivalen und dessen Startrainer José Mourinho. «Ich bin Barcelona-Fan. Wenn wir die Chance haben, im eigenen Stadion gegen Real Madrid den Titel zu holen, wäre das sehr besonders. Das kann ich nicht verleugnen», sagte Guardiola. «Aber wir haben erstmal nur die Champions League im Kopf.»

Am Mittwoch gastiert das Team um Nationalspieler Leroy Sané, der am Samstag sein neuntes Saisontor erzielte, im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse bei Jürgen Klopps FC Liverpool. «Nur das zählt», betonte Guardiola. «Manchester United kommt zwischen Hin- und Rückspiel. Daher werden wir bei der Aufstellung nächstes Wochenende auch an Liverpool denken.»

Vor allem wird Guardiola überlegen, wie sein Team Mohamed Salah stoppen kann. Der Torgarant des FC Liverpool zeigte beim 2:1-Sieg des Tabellendritten bei Crystal Palace wieder einmal seine Extraklasse. «Er ist unglaublich», schwärmte Klopp über den Ägypter, der in dieser Saison schon 37 Pflichtspieltreffer erzielt hat.

Pierre-Emerick Aubameyang führte den FC Arsenal indes zu einem Erfolg. Der frühere Dortmunder traf beim 3:0 (0:0)-Erfolg der Gunners am Sonntag gegen Stoke City doppelt. Erst verwandelte er in der 75. Minute einen an Mesut Özil verursachten Foulelfmeter, dann erhöhte der Gabuner elf Minuten später auf 2:0. Alexandre Lacazette sorgte erneut per Foulelfmeter eine Minute vor Schluss den 3:0-Endstand für die lange Zeit biederen Gunners.