Premier League : Liverpool schlägt Bournemouth - Manchester City fast am Ziel

Der FC Liverpool bleibt auch in der Premier League auf Erfolgskurs. Beim 3:0 gegen den AFC Bournemouth schlägt Jürgen Klopps Offensivtrio wieder zu. Manchester City beendet seine Minikrise und steht nach dem 3:1 bei Tottenham Hotspur unmittelbar vor der Meisterfeier.

von dpa

15. April 2018, 07:23 Uhr

Liverpool (dpa) - Der Champions-League-Halbfinalist FC Liverpool hat weiter sehr gute Aussichten, auch in der kommenden Fußball-Saison in der Königsklasse zu spielen.

Das Team von Trainer Jürgen Klopp setzte sich am Samstag in der Premier League mit 3:0 (1:0) gegen den AFC Bournemouth durch. Manchester City feierte vier Tage nach dem Champions-League-Aus einen 3:1 (2:1)-Sieg bei Tottenham Hotspur.

Vor eigenem Publikum an der Anfield Road trafen der Senegalese Sadio Mané (7. Minute), der Ägypter Mohamed Salah (69.) und der Brasilianer Roberto Firmino (90.) für Liverpool. Für Salah war es bereits der 30. Treffer in der laufenden Premier-League-Saison. Er ist damit weiter der Toptorschütze der Liga. 18 seiner Tore erzielte er in Anfield.

Der FC Liverpool, der mit einem 2:1-Sieg gegen Manchester City (Hinspiel 3:0) das Champions-League-Halbfinale erreicht hatte, hat als Tabellendritter sieben Punkte Vorsprung auf Platz fünf.

Man City machte mit dem Auswärtssieg bei den Spurs den nächsten Schritt in Richtung vorzeitiger Meisterschaft. Das Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola gewann nach zuletzt drei Niederlage in Folge am Samstagabend dank Gabriel Jesus (22.), Ilkay Gündogan (25./Foulelfmeter) und Raheem Sterling (72.). Christian Eriksen (42.) erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die Spurs.

Sollte Rekordmeister Manchester United am Sonntag überraschend zuhause gegen den Tabellenletzten West Bromwich Albion verlieren, würde Man City bereits als Meister feststehen. Andernfalls kann Guardiolas Team am nächsten Wochenende den Titel perfekt machen.

Meister FC Chelsea verhinderte gegen Abstiegskandidat FC Southampton eine Blamage und gewann nach 0:2-Rückstand mit 3:2. Olivier Giroud (70./78.) mit einem Doppelpack und Eden Hazard (75.) drehten die Partie. Als Fünfter wahrte Chelsea zumindest rechnerisch die Chance, Vierter zu werden. Southampton blieb als 18. auf einem Abstiegsplatz.

Im Kampf um den Klassenerhalt holte Huddersfield Town zu Hause wichtige Punkte. Das Team von David Wagner schlug den FC Watford in der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0) durch ein Tor von Tom Ince (90.+1). Die Terriers verbesserten sich auf Platz 14 und haben sieben Punkte Vorsprung auf Southampton, das eine Partie weniger absolviert hat.