Premier League : Leicester siegt gegen West Ham - Tottenham schlägt Norwich

Leicester (dpa) - In der englischen Premier League bleibt Leicester City weiter zweiter Verfolger von Tabellenführer FC Liverpool.

22. Januar 2020, 22:36 Uhr

Die Foxes setzten sich am Mittwochabend mit 4:1 (2:0) gegen West Ham United durch. Harvey Barnes (24. Minute), Ricardo Pereira (45.+5) und Ayoze Perez (81./88.) - per Strafstoß und aus dem Spiel heraus - trafen für die Gastgeber, bei denen Topstürmer Jamie Vardy kurz vor der Halbzeitpause verletzt ausgewechselt werden musste. Das Tor für West Ham erzielte Mark Noble (50.) ebenfalls per Foulelfmeter.

Durch den Heimsieg festigte Leicester den dritten Platz in der Premier-League-Tabelle und rückte bis auf drei Punkte an den Titelverteidiger und derzeitigen Tabellenzweiten Manchester City heran. Der Rückstand der Foxes, die 2016 die Meisterschaft feierten, auf Spitzenreiter Liverpool beträgt allerdings 16 Punkte.

Tottenham Hotspur, Achtelfinalgegner von RB Leipzig in der Champions League, gewann gegen Aufsteiger Norwich City mit dem deutschen Coach Daniel Farke 2:1 (1:0). Dele Alli (38.) und Heung-Min Son (79.) schossen zuhause die Tore für die Spurs, die den sechsten Platz belegen. Der Tabellenletzte Norwich kam durch den Ex-Schalker Teemo Pukki (70./Strafstoß) kurzzeitig zum Ausgleich. Für Tottenham waren es der erste Premier-League-Sieg und die ersten Liga-Tore im Jahr 2020.