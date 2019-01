Elfmeterschießen gegen Inter : Lazio Rom müht sich ins Halbfinale des italienischen Pokals

Mit viel Mühe ist Lazio Rom als letzte Mannschaft in das Halbfinale des italienischen Fußball-Pokalwettbewerbs eingezogen. Bei Inter Mailand setzten sich die Hauptstädter in einem dramatischen Spiel erst im Elfmeterschießen mit 4:3 durch.

von dpa

31. Januar 2019, 23:54 Uhr

Der ehemalige Dortmunder Bundesligaprofi Ciro Immobile hatte Lazio in der 105. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit der Verlängerung traf Mauro Icardi (120.+5) noch einen Foulelfmeter zum späten Ausgleich.

Zuvor hatten der AC Mailand, der AC Florenz und Atalanta Bergamo den Einzug in die Vorschlussrunde der Coppa Italia perfekt gemacht. Am Mittwoch hatte Bergamo überraschend mit 3:0 gegen das enttäuschende Juventus Turin um Superstar Cristiano Ronaldo gewonnen.