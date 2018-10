Nach Verletzung : Khedira wieder ins Juve-Training eingestiegen

Turin (dpa) - Sami Khedira hat am Montag wieder das Training bei Juventus Turin aufgenommen. Der Fußball-Weltmeister von 2014 steht auch im Kader für das Champions-League-Spiel gegen die Young Boys Bern am Dienstag, wie der italienische Rekordmeister am Montagabend mitteilte.

von dpa

01. Oktober 2018, 19:00 Uhr

Der 31-Jährige hatte sich die Oberschenkelzerrung vor zwei Wochen im Champions-League-Spiel beim FC Valencia (2:0) zugezogen und musste ausgewechselt werden.